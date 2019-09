Wouter ter Maat uit Rijssen: van vrachtwagenmonteur tot volleybalprof

Het is haast niet voor te stellen als je Wouter ter Maat rond ziet lopen tijdens het EK volleybal in eigen land. Vaste speler van de Nederlandse selectie, diagonaal achter aanvoerder Nimir Abdelaziz. Het volleybalveld is zijn terrein, daar voelt-ie zich thuis. Maar nog geen vijf jaar geleden was dat de werkplaats van Nijwa in Rijssen, waar Ter Maat sleutelde als vrachtwagenmonteur. „Een geweldige tijd, ik had het prima voor elkaar”, zegt de 28-jarige Twentse international. „Zes jaar lang heb ik er gewerkt, sleutelde van ’s morgens half acht tot vijf uur. Ik had een superleven. Leuke collega’s, goede baas, woonde thuis bij m’n ouders. Alleen die zwarte klauwen hè? Ik was iedere dag smerig tot aan m’n ellebogen.”

Verandering

Volleyballen deed Ter Maat voor de leuk. Natuurlijk bij zijn Rivo, al vanaf z’n tiende. „Maar nooit met het idee om iets te bereiken.” Daarin kwam verandering, nadat hij met Rivo promoveerde naar de eredivisie. Ter Maat kwam terecht op een belangrijk kruispunt: kiezen voor zijn redelijk comfortabele leventje als vrachtwagenmonteur of een professioneel volleyballer worden. „Eigenlijk wilde ik die verandering niet, want ik had een prima leventje. Maar Redbad Strikwerda (trainer Zwolle, red.) wilde mij per se hebben. ‘Jij moet hierheen, je moet hogerop. Klaar.’ Het zal allemaal, dacht ik toen.”

Toch hakte hij de knoop door en koos Ter Maat 100 procent voor volleybal. „Dat heb ik toen ook tegen mijn ouders gezegd: als ik het doe, dan ga ik er vol voor. Ik ga niet mijn goede leven opzeggen voor een paar seizoenen volleybal. Dan wil ik ook het Nederlands team halen. Mijn baas vond het supergaaf, van hem moest ik het gewoon proberen. Mocht het niet lukken, dan kon ik altijd weer bij hem terecht. En kijk me nu hier zitten, in m’n oranje outfit”, trekt Ter Maat met duim en wijsvinger aan z’n shirtje met nummer 16.

Avontuur

Via Zwolle kwam Ter Maat terecht bij Gent, waar hij zijn eerste buitenlandse avontuur bekroonde met de uitverkiezing als Speler van het Jaar van België. Vanaf dat moment ging zijn sportieve carrière met de snelheid van een komeet omhoog. De twee meter lange aanvaller was ontdekt, Gent werd Berlijn, waar hij in de Champions League speelde. Een jaar later volgde Paris Volley en het afgelopen seizoen werd hij kampioen en won hij de beker in Turkije met Fenerbahçe. „Het is razendsnel gegaan. Van klein naar steeds groter en groter en groter.”

Hij is een ietwat vreemde eend in de bijt, tussen al die andere mannen van de nationale selectie. Stuk voor stuk spelers die al gespeeld hebben in Oranje jeugd en junioren. „Kom ik daar op mijn 23ste opeens aanzetten.” De uitnodigingen die Ter Maat eerder wel kreeg, boeiden hem niet. „Moest ik op mijn vrije zondag nog eens drie uur gaan trainen. Daar had ik geen zin in. Bovendien vond ik mezelf ook niet goed genoeg.”

Raar

Zijn teamgenoten vinden het volgens hem raar, maar ze kunnen er ook wel om lachen. En praktisch is zijn motorkennis in ieder geval zeker. „Dirk (ex-international Sparidans, red.) stuurde me vanuit Nantes ooit eens een foto van zijn auto, waarvan de knalpijp half was afgeknapt. Of hij daarmee wel kon rijden? Tja, ik ken niet iedereen in de volleybalwereld, maar heb wel verstand van motoren. Verschil moet er zijn. Bij Oranje kunnen ze er wel om lachen.”