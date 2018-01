Wouter Wippert, buitenbeentje in Hollandse ploeg

Wouter Wippert (27) is in alles een typische sprinter: imposant gespierde bovenbenen, voor de duvel niet bang en niet op z'n mondje gevallen. ,,Met vijf overwinningen dit jaar ben ik tevreden, met tien is 2018 geslaagd.'' Hij zegt het zonder blikken of blozen. Noemt het geen grootspraak of bravoure, maar realisme.

Slechts twee overwinningen

Dat hij het afgelopen jaar slechts tweemaal wist te winnen, in de niet zo heel sterk bezette Tour of Alberta, doet daar volgens hem niets aan af. ,,Ik heb gekozen voor Roompot, omdat deze ploeg een duidelijk beeld voor ogen heeft. Roompot wil koersen winnen en heeft daar een sprinter voor nodig.''

Hij had 'gewoon' bij de Amerikaanse formatie kunnen blijven, onder de hoede van manager en oud-renner Jonathan Vaughters. ,,Als 27ste of 28ste renner, nee dank je. Roompot wilde me graag hebben en daar veel voor doen. Dat geeft vertrouwen.'' Over zijn voormalige werkgever en oude ploeg kan Wippert niet echt positief zijn. Aanvankelijk zag zijn toekomst er goed uit, maar dat veranderde gaandeweg in dienst bij de groene brigade. De Twentse spurter moest vaak lang wachten op een volgende koers, waarin de ploeg ook nog eens van start ging zonder een echt strijdplan.

Communicatie

,,De communicatie bij Cannondale was ronduit slecht en dan is het moeilijk om gemotiveerd te blijven.'' Eén ding heeft hij wel geleverd: ,,Rustig blijven, iets dat voor sprinters heel lastig is. In sommige situaties moest ik niet tot 10, maar tot 10.000 tellen. Accepteren en me niet meer druk maken, want het was toch al een verloren jaar. In mijn hoofd dacht ik al aan het nieuwe grote doel, de eerste koers van 2018.''

Sprinttrein

Een sprinttrein hoeft er voor hem in de slotfase van een koers niet geformeerd te worden. ,,Tegenwoordig heb je aan een mannetje of twee voor je genoeg. Cavendish en Greipel konden wachten tot de laatste 150 meter, maar nu zie je steeds vaker dat de sprint al op 500 meter voor de streep wordt aangetrokken. Dan komt het aan op stuurmanskunst, lef en niet bang zijn om een grote inspanning te doen. Ik ben vaak goed in sprints die ontregeld zijn. Hoe groter de chaos, des te beter ik ben.''