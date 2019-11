WVC Volley gaat met opgeheven hoofd van veld

Als de koploper van de eredivisie op bezoek komt, dan weet je dat je aan de bak moet. "We wisten van tevoren dat het onwijs moeilijk zou worden. Elke tegenstand die we konden bieden, was mooi meegenomen en dat is met vlagen ook wel gelukt", zegt WVC-aanvoerster Lisette Ottenschot na de bekerderby. "Als je ziet hoe de sfeer vanavond was, dan kun je alleen maar met opgeheven hoofd het veld verlaten." Ottenschot is onder de indruk van de ambiance in de sporthal.