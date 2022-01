Zaalsporters wél meteen aan de bak voor de competitie: ‘Allemaal gelijke kansen’

Opvallend was het zeker. De KNVB zou gisterochtend met ‘concrete informatie’ komen over het vervolg van het amateurvoetbal. Het ‘nieuws’ gisteren aan het begin van de middag was dat er nog geen besluit is. Ja, wel dat de bekercompetitie niet wordt hervat. En dat in het weekeinde van 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden worden vastgesteld. Maar wat er verder gaat gebeuren met de competities? Vrijdag komt er definitief duidelijkheid. „Het doel is om dit seizoen wel een eindrangschikking en een promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van sportieve prestaties”, aldus de bond. „Het voetbal heeft langere tijd stilgelegen, hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de eerste competitiehelft komen te vervallen. Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de eerste competitiehelft. Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden de scenario’s nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren.”