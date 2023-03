Zandhappende zandhazen op de ‘verzuurberg’, Gorsselse endurorijder Bokslag mist bij ONK-aftrap de zege

Voor Twentse atleten is het bundelen van de krachten noodzake­lijk voor het bereiken van de hardloop­top

Wat is er nodig om in het hardlopen de absolute top te bereiken? Op die vraag proberen atleten Niels te Pas en Max Swabedissen een antwoord geven. De Twentse atleten namen afgelopen weekend deel aan het NK crosslopen in Hellendoorn.