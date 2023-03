Zege in topper waarschijnlijk niet genoeg voor squashclub Twente

Twente moest met 12-0 winnen van Victoria om, met daarna nog twee competitieronden te gaan, de koppositie in de eredivisie over te nemen. Teammanager Hessel Reekers gaf in aanloop naar de topper al aan dat dat waarschijnlijk niet ging gebeuren. Hij zag woensdag wel dat twee van de drie duels in het voordeel van Twente werden beslist. Een duel ging echter verloren. Reekers verwacht niet dat Victoria in de resterende twee competitieronden nog veel laat liggen.