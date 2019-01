Zege voor Thijs Smit en Linsey Preuter in Twents tafeltennistoernooi

Het toernooi dat voor de twintigste keer bij Effekt’74 in Wierden werd gehouden is traditioneel de aftrap voor het voorjaarsseizoen. Daarvoor plaatsen zich de beste tien mannen en de beste zes vrouwen en jeugdspelers uit Twente.

Te veel foutjes

Bij de senioren waren er geen verrassende winnaar. Favoriet Thijs Smit onttroonde club- en teamgenoot Tom Coenen. Beide spelers van het Enschedese Entac waren al de sterkste in hun poule en ontdeden zich in de halve finales van spelers van Blauw Wit uit Almelo. Coenen won moeizaam van Erik Pijper, Smit was duidelijk te sterk voor Raymond Hendriks. In de finale maakte Coenen net iets te veel foutjes om er een echt spannende wedstrijd van te maken. Smit won uiteindelijk redelijk eenvoudig met 3-1.

Vrouwen

De finale bij de vrouwen ging, zoals zo vaak, tussen de zussen Linsey en Kim Preuter. Kim won nog in de poule van haar zus, maar in de finale waren de rollen als vanouds omgedraaid. Met 11-7 in de beslissende vijfde set mocht Linsey voor de achtste keer de beker omhoog houden.