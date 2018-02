Zeges voor Krekkers, WVC Volley en Bovo

De vrouwen van Krekkers zijn koploper in de eerste divisie A en imponeerden ook op bezoek bij het tweede van Springendal Set-Up’65, de nummer vier op de ranglijst. Krekkers was de eerste en derde set oppermachtig. Het had in de tussenliggende set meer moeite met de Ootmarsumse vrouwen, maar won ook die set. Via 25-16, 25-23, 25-15 stond er daardoor een 3-0 voorsprong op het scorebord. Pas daarna kon Set-Up iets terugdoen, 25-23.

Krekkers kan in het carnavalsweekend rustig achterover leunen en het resultaat van de wedstrijd van Dynamo Tubbergen afwachten. De gemeentegenoot is in de titelstrijd de grootste concurrent van het team van trainer Gertjan ter Harmsel. Dynamo gaat komend weekeinde op bezoek bij Sudosa-Desto in Assen.

WVC vs. Boemerang

Volledig scherm Archiefbeeld uit een wedstrijd tussen WVC Volley en Vocasa. © Christian van der Meij In de tweede divisie B voegde WVC Volley een nieuwe zege aan het totaal toe. Tegen Fysio Eibergen Boemerang won de ploeg van trainer Frank van den Noort met 3-1. De bezoekers uit de Achterhoek namen in de eerste set nog een verrassende voorsprong van zes punten, maar WVC behield de rust, poetste de achterstand weg, en trok vervolgens met 25-19 aan het langste eind. Set twee en drie werden met dezelfde cijfers gewonnen door de Wierdenaren, daarna deed Boemerang iets terug, 10-25.

Koploper WVC staat na vijftien wedstrijd op 62 punten, nummer twee Rosstars heeft elf punten minder. Boemerang is de nummer zeven in de tweede divisie B met 36 punten uit veertien wedstrijd.

Bovo

De mannen van De Hofnar-Bovo maakten geen misstap op bezoek bij SSS 4. In Barneveld zegevierden de Aaltenaren met 4-0. Voor de Achterhoekers was het dit seizoen de elfde keer dat de volle winst werd gepakt. Bovo had in de eerste en vierde set weinig te vrezen van SSS. In de tweede en derde set waren de verschillen kleiner: 25-19, 29-27, 25-22, 25-13.

In de derde divisie A gaat Bovo overtuigend aan kop. Het team van trainersduo Walter Slotboom en Pascal Vet heeft 68 punten gehaald in vijftien wedstrijden. Runner-up Favorita heeft tien punten minder en een wedstrijd meer gespeeld.