Zenith laatste ronde: bijzondere pensionado's op stal in Weerselo

Het mooiste plekje in het stallencomplex aan de Lemselosestraat, daar waar de grooms de paarden verzorgen, borstelen en optuigen, is voor De Sjiem. Vooraan, zodat de inmiddels 30-jarige (!) levende legende alles goed in de gaten kan houden. Hoogbejaard, een spierwitte wintervacht. Zijn vaste plek in de stal. Meer dan verdiend, vindt Jeroen Dubbeldam. "Met hem is het allemaal begonnen, dankzij De Sjiem staat dit er", spreidt de springruiter zijn armen. Het is de schimmel waarmee Dubbeldam in 2000 olympisch goud won, in Sydney. Maar, zegt hij, Zenith was een beter paard. "Wij waren misschien wel een van de beste combinaties ooit."