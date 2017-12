Zenuwen leiden Beune naar nieuw persoonlijk record

HEERENVEEN – Een ticket naar de Olympische Spelen was niet het doel, wel een goede 3.000 rijden. Dat lukte Joy Beune woensdagavond in Heerenveen, op de tweede dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

De Bornse reed in de tweede rit naar een eindtijd van 4.07,92. Daarmee verbeterde de 18-jarige schaatsster haar persoonlijk record, dat voor het OKT stond op 4.08,91. ,,Een dikke seconde er af, daar kan ik heel tevreden mee zijn’’, sprak Beune na afloop.

Een dag eerder baalde ze nog flink, haar 1.000 meter op de openingsdag van hét schaatstoernooi van het jaar was onder de maat. Toen stelde ze flink teleur met een tijd van 1.18,25. ,,Terwijl ik ook een 1.16 kan rijden.’’ Volgens Beune heeft ze de afgelopen tijd veel op de fiets gezeten en lang duurwerk gedaan. Dat is ten koste gegaan van de snelheid op de kilometer, vermoedt ze.

Een dag later gierden de zenuwen door haar lichaam. ,,Ik was ontzettend zenuwachtig, heel gespannen’’, keek ze terug op haar gemoedstoestand vlak voor de start. ,,Juist omdat ik weet dat de drie kilometer mij wel ligt, dat ik goed ben op deze afstand. Een snelle tijd is mogelijk, maar dan moet het er nog wel eerst uitkomen.’’

Vertrouwen

Dat lukte haar, ondanks de spanning reed Beune naar een nieuwe beste tijd op de 3.000 meter. ,,Dit geeft me heel veel vertrouwen voor mijn laatste afstand op dit OKT’’, blikte ze vooruit op de 1.500 meter, die vrijdag op het programma staat. ,,Ik ga me helemaal leegrijden en dan zie ik wel waar dat eindigt.’’ Een serieuze kandidaat voor de Olympische Spelen zegt ze niet te zijn. ,,Maar dat geeft helemaal niet, er is geen man overboord wanneer het me niet lukt een olympisch ticket te halen. Ik ben nog maar 18 jaar. Vandaag en gisteren was ik de jongste deelneemster. Van de oudere dames hoor ik dat zij het mooi vinden dat er nieuwe lichting schaatssters zit aan te komen, dat is gaaf.’’

Uiteindelijk vond Beune haar naam terug op de achtste plaats. De zege ging naar Antoinette de Jong, die finishte in 4.02,07. Zij klopte haar teamgenote Ireen Wüst (4.03,39). De derde tijd en het derde ticket ging naar Carlijn Achtereekte in 4.03,99.

Over vier jaar