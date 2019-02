Ziekenboeg raakt eindelijk leeg bij WS Twente

De waterpolosters van WS Twente hadden dit seizoen graag in het bovenste rijtje van de tweede klasse C mee willen draaien. Daar leek de ploeg ook sterk genoeg voor. Maar die hoop was uiteindelijk niet realistisch. WS Twente kampt met veel afwezigen. Gelukkig voor de Hengeloërs is de ziekenboeg nagenoeg leeg. Nu is het zaak de competitie goed af te sluiten. Het team van speelster Marlies Pepers verwacht in de laatste maanden nog enkele zeges te boeken. Dan eindigt WS Twente net onder de middenmoot. “We hebben in de afgelopen jaren in het bovenste rijtje meegedraaid. Maar dat zat er dit seizoen niet in”, zegt Pepers. Angst voor degradatie hoeft het team van Pepers niet te hebben. Het gat met hekkensluiter De Walvisch is enorm.

Gemis

De 23-jarige inwoonster van Hengelo speelt morgenavond met haar team in het Twentebad tegen BZC. De ploeg uit Borculo staat tweede en is de enige belager van koploper EZC. Normaal gesproken lijkt BZC een maatje te groot. Maar bij WS Twente is het zelfvertrouwen gegroeid. De club uit Hengelo is aan een opmars bezig. In de afgelopen weken werd alleen maar van EZC verloren. WS Twente presteert beter dan in de beginfase van de competitie. De vormstijging komt niet onverwacht. Trainer Roy Spenkelink moest aanvankelijk meerdere speelsters missen. Keepster Anja ten Bruggencate kampte met een hernia. Zij heeft bijna het hele seizoen toegekeken. Pasgeleden maakte ze haar rentree. Ook Sterre van Schravendijk moest in de eerste seizoenshelft langs de kant blijven. Zij had een knieblessure. Het grootste gemis is echter de afwezigheid van Sara van Calker. Zij is de topschutter. “Van Calker is een dragende speelster. Zij is geopereerd aan de knie en nu op de weg terug. Misschien kan ze nog twee of drie wedstrijden meespelen dit seizoen”, zegt Pepers.

Met een complete selectie kan WS Twente veel meer wedstrijden winnen. Dat weet Pepers zeker. “We hadden soms ook weinig speelsters. We zijn zelfs een keer met maar zeven speelsters aan een wedstrijd begonnen (dus geen wissels, red.). Dat is minimaal.”

Selectie

De selectie is nu aanmerkelijk groter. De ploeg kan namelijk een beroep doen op een viertal routiniers, die echter niet wekelijks beschikbaar zijn. ,,We hebben hen achter de hand voor de thuiswedstrijden”, zegt Pepers.