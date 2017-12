Zilver Adegeest bij debuut NK baanwielrennen

Amy Pieters was te snel voor Adegeest, die debuteerde op het NK baanwielrennen. ,,Ik heb zes keer op de baan getraind en doe nu aan het NK mee’’, aldus de Enschedese. Adegeest in een multitalent, want ze is behalve wegrenster bij NWVG ook een marathonschaatsster (formatie Speelman-Haak). ,,Ik weet dat ik hard kan fietsen op de weg, maar dat het me ook lukt op de baan is mooi. Vooraf was mijn doel een plek bij de eerste vier.’’