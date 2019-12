Zilver voor Bornse schaatser Diniz op NK

Harmen Hoek domineert Winter­cross Eibergen

19:23 EIBERGEN – De derde race voor de Twentse Cross Competitie (TCC) is gewonnen door Enschedeër Harmen Hoek. De atleet van AC TION won de langste afstand over tien kilometer in een tijd van 33.02 en pakte daarna ook nog even de winst op de korte afstand mee.