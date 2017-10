Zilver Snippe op NK judo

Pim Ronhaar tweede in veldrit van Gieten

14:13 GIETEN/HELLENDOORN - Pim Ronhaar is voortvarend begonnen aan het veldritseizoen. De junior uit Hellendoorn was zondag in het Drentse Gieten tweede in de eerste Superprestigecross van deze winter. De renner van Lares-Doltcini hoefde alleen Ryan Kamp uit Raamsdonkveer voor te laten gaan.