Zon schijnt weer voor Jolly Jumpers én Birte Steggink

Dus schoof Birte Steggink met een stralende lach aan voor de nababbel. De amper 20 lentes jonge Tubbergse ziet eindelijk de zon weer schijnen. Na alle persoonlijke leed én de belabberde start van haar team dit seizoen. ,,We hebben veel energie in de wedstrijd kunnen stoppen. Dat is onze kracht, rebounden en gaan, eigenlijk heel simpel. Doordat we in de buurt bleven, konden we er eindelijk een wedstrijd van maken. Oh, dit is zo lekker voor het zelfvertrouwen”, vertelde de jongste van de twee zusjes Steggink over de factoren die Jolly Jumpers de overwinning brachten.