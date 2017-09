Zusjes Wevers klaar voor het WK, Tankink op de foto met Puck Moonen

Weerzien met oude bekenden voor Tim ten Pas bij Boemerang Eibergen

9:57 EIBERGEN - Enthousiast staat hij langs de lijn te coachen. Alsof het nooit anders is geweest. Na een jaar afwezigheid is Tim ten Pas terug als trainer in het volleybal. Bij Boemerang in Eibergen is hij de opvolger van Gerrie Schäperclaus.