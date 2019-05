Zwaar gestraft PW trekt mannenteam uit competitie

PW is door de straf gedegradeerd uit de derde klasse. Het is onmogelijk om het gat naar de veilige zone op de ranglijst nog te dichten. Dit in combinatie met de aanhouden personele problemen heeft de club doen besluiten het mannenteam uit de competitie te halen, zo meldt PW op de clubwebsite.

Schuld

In het bericht bekent de club ook schuld: ,,De selectie is heel krap en afhankelijk van andere teams om voldoende spelers voor de wedstrijden te krijgen. In een aantal wedstrijden heeft daardoor een speler meegedaan die niet officieel lid was van onze club, maar wel maanden heeft meegetraind met de selectie. De KNHB heeft PW hiervoor gestraft door aftrek van punten in de competitie. De degradatie uit de derde klasse is hierdoor een gegeven", meldt het bestuur.

Personele problemen