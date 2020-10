Zwaarbevochten zege mannen Ravijn

De doelpunten waren schaars in zwembad Het Ravijn en dat had alles te maken met de prima verdediging die beide ploegen hanteerden. Guus Wolswinkel van Polar Bears deed dat echter niets te nadrukkelijk, waardoor een van de steunpilaren van Polar Bears al in de eerste helft met drie fouten definitief naar de kant moest.

Meer mogelijkheden

Dat was een meevaller voor Het Ravijn, dat op het gebied van fouten geen enkele speler in de problemen zag komen. Dat was vorig seizoen regelmatig anders, maar doordat de selectie deze jaargang in de breedte is gegroeid heeft trainer Jan Mensink wat dat betreft meer mogelijkheden.

Het Ravijn stond het grootste deel van de wedstrijd op voorsprong, maar zag Polar Bears telkens weer langszij komen. Bij 3-4 aan het einde van de tweede periode stonden de beren uit Ede zelfs voor de enige keer op voorsprong. Sem Stertefeld zorgde met de enige treffer in het derde partje dat de ploegen bij 4-4 aan het laatste kwart konden beginnen.

Laatste woord

Yoran Loos zette Het Ravijn maar weer eens op voorsprong, maar Kas te Riele bracht met zijn derde doelpunt Polar Bears wederom naast de thuisploeg. Het laatste woord was aan Emiel Wouters. Het jeugdige talent van Het Ravijn was in Den Haag met de naweeën van corona nog op de kant gebleven, maar zorgde met een benutte strafworp, vijftig seconden voor tijd, voor de Nijverdalse zege.