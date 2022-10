Zware hersenschudding en flinke spierpijn voor amazone Graman na heftige valpartij Military Boekelo

BOEKELO – Amazone Roxana Graman (36) heeft zaterdag tijdens de Military Boekelo onder meer een zware hersenschudding opgelopen. Bij de valpartij op de laatste hindernis van de crosscountry kwam ze onder haar schimmel Forever (600 kilo) terecht. Na een verblijf in het MST in Enschede mocht ze zondag weer naar huis in Schuinesloot (gemeente Hardenberg). Haar paard Forever was zaterdagavond alweer thuis op stal gezet.

Graman moet nu herstellen van onder meer de zware hersenschudding en van flinke spierpijn. Serita Vossen, de persoonlijk assistente van Graman, meldde maandag dat bij de amazone het zicht in haar linkeroog nog niet volledig terug is. Dat is een niet ongebruikelijk verschijnsel bij een zware hersenschudding. „Maar het moet ook geen dagen meer duren, anders moet ze wel nog een keer nader onderzocht worden”, aldus Vossen. „We hebben goede hoop dat er geen blijvende schade is. En daar moeten we heel blij mee zijn, want het had natuurlijk veel erger kunnen aflopen nadat ze 600 kilo op zich heeft gekregen.”

Superzuur

Volgens Vossen is het voor Graman vooral lastig de val mentaal een plek te geven. „In de crosscountry ging alles volledig volgens plan. Ze heeft heel lang met enorm veel energie naar haar eerste optreden in Boekelo toegewerkt en had tweede kunnen staan in het NK. Dus het was superzuur dat het uitgerekend op de laatste hindernis nog misging.”

„Ze is heel verdrietig dat dit juist haar moest overkomen. Flip (koosnaampje voor Forever, red.) deed alles voor haar en was fysiek nog totaal niet moe. Ze snapt nog steeds niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Ze heeft Flip zelf helemaal opgeleid. Ze zag de afstand naar de sprong goed en zoiets als zaterdag was haar nog nooit overkomen. Vrij snel na de cross had Flip alweer een hartslag van tachtig. Misschien was hij psychisch wel wat moe.”

Forever was na de gebeurtenis niet in goeden doen. „Hij was erg van slag, maar bij hem zat het vooral tussen de oren. Daarom hebben we hem ook direct naar huis gebracht.”