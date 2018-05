Zware opgave in play-offs voor Het Ravijn en BZC

De Borculose formatie treft UZSC. BZC en Het Ravijn beginnen allebei met een uitwedstrijd. Zaterdag spelen beide clubs thuis en de eventueel derde wedstrijd is wederom in Alphen en in Utrecht. Voor de play-offs hebben zich de beste acht ploegen uit de eredivisie geplaatst.

Het Ravijn werd 6de, terwijl BZC op plek acht is geëindigd. Vorig jaar troffen Het Ravijn en AZC elkaar in de halve finale, die toen verrassend werd gewonnen door Het Ravijn. Of er een nieuwe stunt in zit, is de vraag. AZC is met een aantal nieuwe, buitenlandse, spelers zeker niet minder geworden, terwijl Het Ravijn een verjongingskuur heeft ondergaan. Ook BZC wacht een loodzware opgave tegen landskampioen UZSC. Kansen zijn er altijd, in de competitie werd het namelijk 8-8.