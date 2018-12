Zwienenberg toont vorm op de Nijverdalseberg

De wedstrijd werd aanvankelijk geleid door een groep van vijf: behalve de latere winnaar Zwienenberg waren Leon Sanderman (Rijssen), Nijverdallers Jorn Jansman en Mark Saathof en David Klein (Vorden) mee. Al snel scheidden Zwienenberg en Sanderman zich af, waarbij Nick Zwienenberg in de laatste kilometer een gaatje sloeg en won in 38:21.

Daarmee toonde de winnaar zich erg gelukkig. De oud-voetballer van De Zweef was vijf jaar terug nog dertig kilo zwaarder en zocht destijds de uitdaging op in de Strongmanrun. Daar werd hij besmet met het duursportvirus. “Vooral het laatste jaar heb ik echt flinke progressie gemaakt. Ik ben lid geworden bij Atletics, flink meer kilometers gaan maken en kan nu met de besten mee,” aldus de winnaar na afloop.

Leon Sanderman finishte op zestien seconden als tweede in 38:37. David Klein kwam als eerste M40 na 39:21 als derde overall over de streep, voor Mark Saathof (39:38) en Jorn Jansman (39:47).

De vrouwenrace was al redelijk snel beslist: de Hengelose Jorina Janssen-Braamhaar (LAAC Twente) had al vanaf het begin een voorsprong op haar concurrentes en won in 46:35. Sabine Wassink uit Rijssen moest meer dan een minuut toegeven (47:38), Marieka op den Dries (Hellendoorn) kwam als derde over de finish aan de Regge in 48:51.