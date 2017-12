Zwolle maakt eind aan ongeslagen reeks Eurosped

volleybalZWOLLE – De volleybalsters van Eurosped weten weer wat verliezen is. Na een reeks van negen gewonnen wedstrijden in de competitie en beker ging de ploeg van trainer Jan Berendsen weer eens onderuit. Op bezoek bij Regio Zwolle Volleybal werd het 3-1.

Na één set leek er weinig aan de hand voor de Vroomshoopse formatie. Eurosped nam via 17-25 een 0-1 voorsprong in sets. Daarna kantelde het duel in Zwols voordeel, dat via 25-19 en 25-11 met een 2-1 stand op het scorebord bracht. Eurosped herpakte zich in de vierde set en leek op weg naar een tiebreak. In de slotfase van de set richtte Zwolle zich echter nog een keer op en via 27-25 maakte het een eind aan de Vroomshoopse zegereeks.

"We kregen in de vierde set wel kansen op een vijfde set, maar lieten die liggen. Dan krijg je het deksel op de neus", sprak Berendsen. "Het ging bij ons vooral mis in de servicepass en het afmaken van de bal. Het is jammer dat we verliezen, maar het hoort erbij."

Eurosped moest het in Zwolle overigens doen zonder Kim de Wild. De libero raakte in de warming-up geblesseerd. Spelverdeelster Charlotte Haar verving De Wild. Voor Haar was het haar rentree na maandenlang blessureleed.

Regio Zwolle Volleybal – Eurosped 3-1