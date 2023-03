1-0 voor Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard: ‘Het blijven jonge veulens die weer lekker de wei in gaan’

LIVE wielrennen | Daags na machts­greep Pogacar krijgen sprinters kans in Pa­rijs-Ni­ce

Met Tadej Pogacar in de gele trui zijn de renners bezig aan de vijfde etappe van Parijs-Nice. De Sloveen wacht een relatief rustige dag, want vandaag lijken vooral de sprinters een kans te krijgen. Volg de 212 kilometer lange rit, met finish in Saint-Paul-Trois-Châteaux, in ons liveblog.