10.000 euro voor nieuw racerecord in Enschede Marathon

10.000 euro bonus

Met onder meer een bonus van 10.000 euro voor de snelste man, die onder het Enschedese racerecord van Eliud Kipchoge (02.04.30) loopt. Ook de snelste vrouw die onder het racerecord van Katharina Steinrück (02.25.59) duikt, krijgt dit bedrag uitgekeerd. „Mooie bedragen”, zegt Melief, die bewust niet spreekt van een parcoursrecord omdat de looproute door de jaren heen nog wel eens gewijzigd is. „Het gaat dus om de snelste tijd die ooit in Enschede is gelopen door een man of vrouw.”

Elite label

Ook nieuw is dat Enschede Marathon in 2022 plaats zal vinden onder het zogenaamde elite label. Melief: „In 2019 werd bekendgemaakt dat we het bronzen label mochten voeren van de World Athletics federatie. In 2022 wordt tijdelijk een andere labelvoering gehanteerd; in 2023 is het gebruikelijke goud, zilver en brons weer van toepassing. Maar of het nu brons is of elite, het blijft natuurlijk een kwaliteitslabel waar we heel trots op zijn. Want er zijn nogal wat eisen waar je als organisatie moet voldoen voordat je zo’n label krijgt.”