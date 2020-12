‘10 punten in een poule met Liverpool en Ajax: onvoorstelbaar bijna’

Atalanta strandde vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League. ,,Maar toen speelden we in de groepsfase niet zo volwassen als we nu hebben gedaan. We hebben in deze wedstrijd eigenlijk maar een kans weggegeven”, doelde hij op een misser van Davy Klaassen. ,,Toch bleef het spannend totdat Luis Muriel in de slotfase scoorde voor ons. Toen was het gebeurd. We hebben de uitwedstrijden tegen Liverpool en Ajax gewonnen. Dan verdien je te overwinteren in de Champions League.”