20-jarige tennisser Tsitsipas wint ATP-talententoernooi

10 november ENSCHEDE - Onze uithangborden hebben er wel eens fraaier bijgehangen in het najaarszonnetje. FC Twente de paria, daar zijn we inmiddels wel aan gewend, maar nu dreigen ook de andere visitekaartjes van de regio besmeurd te raken. Dat bakker Bas als scheids voor opwinding zorgt, is geen nieuws, maar opeens liggen ook onkreukbaar geachte voorbeelden als Bjorn Kuipers en Heracles onder vuur.