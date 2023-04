200 jaar na onafhankelijkheid België aast Brussel op WK wielrennen

Buitenland­se media zien Mathieu van der Poel uitblinken met wonderbe­nen: ‘Zelfs een 10 is niet genoeg’

Buitenlandse media zijn lovend over de manier waarop Mathieu van der Poel met de zege in Parijs-Roubaix voor de derde keer een ‘monument’ op zijn naam zette. Maar de lekke band van Wout van Aert zorgt bij bijna alle kranten voor de vraag: wat als dat niet was gebeurd?