24 jaar na Jos eindigt nu zoon Max als derde in Spa

Maar de start was er een waar Verstappen vooraf voor getekend zou hebben. Een chaotische aftrap met een vliegende Fernando Alonso, na een trap van achteren van Nico Hülkenberg. Maar ook een lekke band voor Kimi Räikkönen, die uiteindelijk op moest geven. Een kapot vleugeltje voor Valtteri Bottas, die zo na een gridstraf met zijn Mercedes nog verder achteruit werd geslagen en nooit meer bij Verstappen in de buurt kwam.



Zo reed Verstappen nadat de safety car weer naar binnen was een wedstrijd vol rooskleurig perspectief, ondanks de Renault-motor in zijn bolide met alle bekende beperkingen. Natuurlijk, die Ferrari van Vettel en de Mercedes van Hamilton kwamen nooit meer in zicht. Maar met de Force India's van Sergio Perez en Esteban Ocon voor zijn neus moest een podiumplaats toch mogelijk zijn, bij een 'clean race'. En zo geschiedde.

In rondje zeven liet Verstappen zich niet foppen bij een schijnbeweging van Ocon, om de Franse generatiegenoot binnendoor in Lescombes voorbij te schieten met hulp van de DRS. Drie rondjes verder was Perez er al aan voor P3, buitenom.



Een virtueel podium, met nog 34 rondjes te gaan. Het devies uitrijden en uit de chaos blijven. In niemandsland lukte hem dat prima. Force India probeerde met Perez nog een undercut door hem in de 26ste ronde binnen te halen, maar Red Bull reageerde een rondje later prima en Verstappen kwam ook gewoon weer als derde buiten.



Daarna was het een eenzame laatste helft naar de geblokte vlag. Geen kansen meer voor hem met de wereldtitelkandidaten op een halve minuut. En ook geen bedreiging meer in zijn achteruitkijkspiegel. ,,Verwachten jullie misschien nog regen, of zo?'' vroeg Verstappen uit alle verveling maar aan de mensen op de pitmuur. ,,No, Max'', was het antwoord.



Zeventien graden, droge omstandigheden en tienduizenden feestende Nederlanders in de Ardennen. Een beetje geluk, zelf niks fout gedaan. Een prima podiumplaats voor Verstappen, die meteen maar bewees dat er zelfs verwikkeld in een vechtscheiding met Renault hier en daar echt nog wel wat mogelijk is in de laatste acht races van 2018.