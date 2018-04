24-jarige Massop van Excelsior naar Waasland-Beveren

FC Twente Vrouwen knullig onderuit, Ajax nu aan kop

20 april AMSTERDAM - FC Twente Vrouwen leed vrijdagavond een knullige nederlaag in de topper bij Ajax. Na twee keer een achterstand ongedaan te hebben gemaakt, scoorden de Amsterdammers in de blessuretijd alsnog de vernietigende 3-2. Hierdoor gaat Ajax nu aan kop in de kampioenspoule.