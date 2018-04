3-0 goedmaken onmogelijk? Manchester City heeft 6 procent kans

Met 3-0 verliezen in de uitwedstrijd is in Europa zorgt voor een schier hopeloze uitgangspositie in de return. Als de bezoekers er eentje maken, moet je er zelf meteen vijf scoren. Nou, maak je niet al te veel illusies. In de Europese toernooien kwam de uitslag van 3-0 in de heenwedstrijd door de jaren heen 510 keer voor. Slechts 30 keer werd de schade op eigen veld nog gerepareerd (6 procent).

Wie alleen kijkt naar de Champions League en de voorloper Europa Cup 1 komt op een nog lager percentage uit (5 procent). Hoe groter de clubs, hoe kleiner de kans op een mirakel. In het hoofdtoernooi van de Champions League is 3-0 zelfs nog nooit goedgemaakt.

Deze eeuw werd in alle Europese toernooien slechts vijfmaal een 3-0 nederlaag op eigen terrein gerepareerd. De laatste keer dat een 3-0 thuiszege niet volstond, was in 2014. In de kwartfinale van de Europa League reisde Basel met de comfortabele marge op zak naar Valencia. Maar na het ‘Wonder van Mestalla’ ging Valencia naar de halve finale: 5-0 na verlenging. De Spanjaarden werden een beetje geholpen in de extra dertig minuten, waarin Basel twee rode kaarten kreeg. Daarna maakte de thuisploeg nog twee goals en was de stunt volbracht. Het zat die avond flink mee voor Valencia.

Quote We moeten er altijd in blijven geloven. Pep Guardiola Niet voor niets zei trainer Pep Guardiola van Manchester City in een persconferentie dat álles tegen Liverpool moet kloppen. ,,Om nog door te gaan, hebben we een perfect game nodig. Het wordt zwaar, maar het kán wel. In negentig minuten kan veel gebeuren. Elke minuut moeten we volledig gefocust zijn. We hebben bewezen dat we in weinig tijd veel kansen kunnen creëren. Dan moeten we die ook klinisch benutten. En als we een kans missen, dan moeten we toch onverstoorbaar doorgaan.’’

Guardiola kan hoop putten uit dé ‘Remontada’ van vorig seizoen, toen Barcelona tegen Paris Saint-Germain zelfs een nog grotere nederlaag wegpoetste. In de achtste finales van de Champions League wonnen de Spanjaarden thuis met 6-1, nadat in Frankrijk nog met 4-0 was verloren. Drie goals vielen in de slotfase. Guardiola: ,,Ik heb als speler van Barcelona vaker meegemaakt dat we na 77 minuten nog 0-0 stonden en gewoon met 3-0 wonnen. We moeten er altijd in blijven geloven.’’

