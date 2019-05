40 miljoen voor Bergwijn geen issue voor Spurs, Isak mag vertrekken bij Dortmund

PSV open voor terugkeer Romero naar Argentinië

Voor PSV-aanvaller Maxi Romero is een tijdelijke terugkeer naar zijn thuisland Argentinië een toekomstige optie. De 20-jarige aanvaller raakte na zijn komst naar Eindhoven in december 2017 aan de sukkel en moest anderhalf jaar lang afrekenen met meerdere blessures. Hij kon nauwelijks in actie komen en dat heeft hem teruggeworpen.



Zijn vorige club Vélez Sarsfield is in de markt om hem komend seizoen van PSV te huren, al was hierover gisteren bij PSV nog niks concreets bekend. Technisch manager John de Jong van PSV liet vorige week weten dat Romero verhuurd wordt en dat alle opties daarbij worden bekeken. Een tijdelijke comeback in zijn eigen omgeving wordt door PSV niet direct van de hand gewezen, al zal het financieel allemaal wel moeten passen. PSV heeft een hoge transfersom voor Romero betaald en zal bij verhuur een vergoeding willen. Daarnaast kan het salaris van de Zuid-Amerikaan een struikelblok vormen.



Al eerder werd duidelijk dat PSV voor Sam Lammers wél een plekje in het spelerskader voor komend seizoen heeft gereserveerd. In Italië wordt de Goirlenaar gekoppeld aan Sampdoria, maar zijn oom en tevens zaakwaarnemer John Lammers kan dat niet plaatsen. ,,Er is in het verleden weleens sprake geweest van interesse”, zegt hij. ,,Maar op dit moment speelt dit bij ons in ieder geval niet. Wij hebben niks concreets gehoord en dat krijgen we ook terug van PSV.”