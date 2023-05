7 paarden overlijden tijdens prestigieuze wedstrijd: 'Toch zal het altijd blijven bestaan’

De Kentucky Derby, een van de meest prestigieuze paardenwedstrijden, heeft het leven gekost aan maar liefst zeven paarden. Sommige stierven in verdachte omstandigheden, waarbij doping niet uitgesloten wordt. Een trainer werd vrijdag al voor onbepaalde tijd geschorst, nadat twee van zijn paarden om het leven kwamen. De trieste feiten zwengelt de discussie over het afschaffen van paardenraces opnieuw aan.

De ogen van de paardensportwereld waren afgelopen weekend gericht op de Kentucky Derby. 150.000 mensen zakten af naar de Churchilll Downs in het Amerikaanse Louisville, maar een sportief hoogtepunt werd het zeker niet. Het evenement werd overschaduwd door de dood van zeven paarden. Vijf lieten het leven in de aanloop naar de wedstrijd, twee paarden stierven op de racedag zelf. En dat vlak voor het hoofdevenement van start ging.

Paardentrainer Saffie Joseph Jr. werd vrijdag voor onbepaalde tijd geschorst, nadat twee van zijn paarden overleden aan een ‘zeer ongebruikelijke dood’. De exacte omstandigheden zijn nog niet bekend. Het zijn incidenten die de nodige vragen oproepen. Ook bij Wayne Pacelle, de voorzitter van Animal Wellness Action. ,,Iedereen die iets van de paardensport weet, vindt het bizar dat paarden van 4 en 5 jaar oud na de race gewoon neervallen. Het was niet dat ze een blessure opliepen. Het is zo ongelooflijk, dat alle aanwijzingen richting de trainer wijzen die iets deed om de dieren in gevaar te brengen.”

Javier Castellano won met paard Mage de 149ste editie van de Kentucky Derby.

Dan zijn er nog de paarden die zaterdag stierven. Ook daarvan is de doodsoorzaak nog onduidelijk. Ze liepen wel verwondingen op. Dit resulteerde in het inslapen van de dieren. Een autopsie moet uitsluitsel brengen.

In 2019 werd de paardensportwereld opgeschrikt door meer dan 30 sterfgevallen op de Santa Anita-baan in Californië. Er werden toen nieuwe regels opgesteld, ten voordele van de gezondheid van de paarden. Er moest ook een einde komen aan de verwarrende dopingregels, die van staat tot staat verschilden. Een deel van de nieuwe wetgeving ging afgelopen zomer in. Maar allerlei rechtszaken zorgden ervoor dat andere antidopingregels pas binnenkort ingevoerd worden.

Bij dierenrechtenactivisten luidt de roep om paardenraces af te schaffen steeds luider. Pacelle beseft dat zoiets niet realistisch is. ,,Paardenrennen is een grote industrie in de Verenigde Staten. Er zijn veel banen aan verbonden. Het zal altijd blijven bestaan. Alleen moeten we ervoor zorgen dat we de paarden kunnen laten racen in een veilige omgeving.”