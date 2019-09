9 opvallende derby's tussen FC Twente en Heracles uit deze eeuw

ENSCHEDE - De laatste derby tussen FC Twente en Heracles lijkt al jaren in het verleden te liggen, maar slechts anderhalf jaar geleden stonden de Twentse clubs nog tegenover elkaar. Een opvallende derby, aangezien het de laatste was voordat FC Twente degradeerde. Zo zijn er deze eeuw meer derby's gespeeld met een bijzonder verhaal. Een overzicht.

9 maart 2018: Heracles - FC Twente 2-1

Tot aan vrijdagavond de laatste derby. Een weinig hoogstaande wedstrijd. FC Twente verkeert in degradatienood, maar komt vlak na rust op voorsprong. De momenteel clubloze Adnane Tighadouini scoort vlak na rust een van de twee competitiegoals die hij uiteindelijk voor FC Twente maakt. Een kwartier later staat Heracles echter voor door goals van Kristoffer Peterson en een eigen goal van Adam Maher. Daar blijft het bij in Almelo.

Volledig scherm Heracles viert de zege op FC Twente in 2018. © Lucy Boers

15 januari 2016: FC Twente – Heracles 4-0

FC Twente heeft een dramatische eerste seizoenshelft achter de rug en lijkt om degradatie te gaan spelen. De derby in Enschede is het eerste duel na de winterstop. FC Twente rolt Heracles geheel tegen de verwachting in op. Na dit duel vindt FC Twente haar draai en speelt het zich relatief eenvoudig veilig. Chinedu Ede (2x), Hakim Ziyech en Hidde ter Avest scoren. Fenomeen Ede vertrok naar Bangkok, maar is inmiddels gestopt met voetbal. Hidde ter Avest kijkt bij Udinese geblesseerd toe.

29 augustus 2015: Heracles – FC Twente 2-0

Een pijnlijke derby voor FC Twente. De Tukkers beginnen zwak aan het seizoen en gaan dan ook nog onderuit in de derby. Het blijkt het laatste duel van trainer Alfred Schreuder langs de lijn. Hij wordt een dag later ontslagen. Jesus Corona speelt ook zijn laatste duel voor FC Twente en vertrekt naar Porto. In Almelo vormde hij de aanval met Ede en spits Michael Olaitan, die momenteel op het tweede niveau in Griekenland speelt. Iliass Bel Hassani en Wout Weghorst scoren voor Heracles.

Volledig scherm Alfred Schreuder wordt ontslagen na de nederlaag bij Heracles. © Laurens Lindhout

23 januari 2015: FC Twente – Heracles 2-0

Zoals wel vaker is de derby de eerste wedstrijd na de winterstop. FC Twente wint dit seizoen in Enschede met 2-0. Jesus Corona scoort de openingstreffer, maar iedereen herinnert deze derby aan de invalbeurt van Bilal Ould-Chikh. De 17-jarige beslist de wedstrijd vlak voor tijd met een prachtige treffer. Het blijkt zijn eerste en laatste treffer voor FC Twente te zijn. Hij verkast later naar Benfica, maar keerde na avonturen bij FC Utrecht en Denizlispor deze zomer terug in Nederland bij ADO Den Haag. Bij Heracles miste spits Denni Avdic een grote kans. Hij speelt inmiddels voor Athletic Eskilstuna, dat onderin de Zweedse eredivisie bungelt.

Volledig scherm Bilal Ould-Chikh namens FC Twente tegen Heracles Almelo. © BSR Agency

14 december 2012: FC Twente – Heracles 3-2

Een van de spannendste derby’s uit de laatste jaren. Heracles komt via Marko Vejinovic, die inmiddels in Polen speelt bij Arka Gdynia, op voorsprong. Uiteindelijk wint FC Twente door een winnende treffer van Luc Castaignos. Hij is nu actief in Zuid-Korea. Edwin Gyasi scoort ook voor FC Twente. Zijn enige goal voor de Enschedese club. Gyasi speelt later nog voor Heracles, maar staat nu onder contract bij CSKA Sofia, dat hem heeft verhuurt aan FC Dallas uit de Verenigde Staten. De spits van Heracles deze wedstrijd is Geoffrey Castillion. Hij is bezig aan een voetbalreis die hem via Amerika, Hongarije, Roemenie nu in Ijsland heeft gebracht.

Volledig scherm Marko Vejinovic slaakt een vreugdekreet nadat hij zijn ploeg op 0-1 heeft gezet. © Wouter Borre

10 februari 2012: FC Twente – Heracles 2-3

Een derby die men in Almelo en omstreken nooit meer gaat vergeten. Heracles wint in de Grolsch Veste tegen de favoriet FC Twente. Everton maakt twee doelpunten voor Heracles. Luuk de Jong scoort twee keer voor FC Twente, maar dat is niet genoeg. Ook invalbeurten van Glynor Plet en Joshua John helpen de thuisploeg niet.

Volledig scherm Everton Ramos da Silva viert een treffer in de Grolsch Veste. © Orange Pictures

19 januari 2011: FC Twente – Heracles 5-0

Van een van de spannendste, naar de minst spannende derby van de laatste jaren. FC Twente is oppermachtig en is in een titelrace verwikkelt met Ajax. De ploeg is veel te sterk voor Heracles en wint met 5-0. Marc Janko scoort vier keer voor FC Twente. Invallers bij de thuisploeg: Emir Bajrami, Steven Berghuis en Arnold Bruggink. Bij Heracles valt het eeuwige FC Twente-talent Andrej Rendla in.

20 augustus 2006: Heracles – FC Twente 3-0

Een historische derby. Heracles begint aan het tweede seizoen in de eredivisie en wint ruim van grote broer FC Twente. Luke Wilkshire krijgt in de eerste helft rood voor FC Twente. De verdediger is nog steeds voetballer, namelijk bij Wollongong Wolves op het tweede niveau van Australië. Heracles wint door goals van Stefaan Tanghe (negenvoudig international voor België), Kwame Quansah en Diego Biseswar. Laatstgenoemde zorgde er namens PAOK onlangs bijna persoonlijk voor dat Ajax werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

Volledig scherm Diego Biseswar bedankt het publiek na de ruime zege op FC Twente. © ©RUUD VOEST

2 oktober 2005: Heracles – FC Twente 0-4

De eerste derby in jaren. Heracles is net gepromoveerd naar de eredivisie en FC Twente begint langzaamaan de weg omhoog in te slaan. De verschillen zijn groot tussen beide ploegen. Alle goals vallen na rust. Doelpuntenmakers: Daniel Majstorovic, Ramon Zomer, Kennedy en Blaise N’Kufo. Bij de Tukkers ook basisplaatsen voor Rahim, Kontantinos Loumpoutis en Guilherme Afonso. Bij Heracles verschijnen Sergio Hellings, Rudy Jansen, Remon de Vries en Marc Höcher aan de aftrap.