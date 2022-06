Aandacht voor Botic van de Zandschulp neemt toe: de BBC stelt zelfs al vragen over Richard Krajicek

Door Rik Spekenbrink



BBC Radio kwam even op bezoek, net als de Finse pers, en met Mats Wilander besprak Botic van de Zandschulp voor de Eurosport-camera zijn tweederondepartij tegen de Fin Emil Ruusuvuori ook nog even na. De tijd dat hij als betrekkelijk anonieme tennisser over het park kon, ligt achter hem. En dat is uiteraard goed nieuws. Zijn spel viel vorig jaar bij de US Open voor het eerst echt op en daarna is het alleen maar beter gegaan met de Veenendaler. Net als eerder dit jaar op de Australian Open en Roland Garros staat hij morgen ook op Wimbledon in de derde ronde.