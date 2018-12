Aangeschoten Räikkönen hit op internet

Räikkönen negeerde een van de presentatoren en hing daarna even om de nek van zijn collega Sebastian Vettel. De Duitser, die in de zaal naast de drinkende Räikkönen zat, leek zich heel wat minder te amuseren. ,,Kimi heeft zich vanavond uitstekend vermaakt”, zei presentatrice Nicki Shields.



Op andere beelden is te zien dat Räikkönen na zijn podiumoptreden met de nodige moeite weer terugkeert naar zijn plaats in de zaal. De Fin baarde onlangs opzien door in zijn biografie uitgebreid verslag te doen van eerdere alcoholische escapades. Zo vertelt de wereldkampioen van 2007 dat hij in 2012 tussen twee races door twaalf dagen lang dronken is geweest.