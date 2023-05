Aanhoudende problemen voor Max Verstappen in eerste training Monaco: 'Zo ga ik crashen’

Met videoWerk aan de winkel voor Max Verstappen en Red Bull Racing in Monaco. De Nederlandse wereldkampioen klaagde tijdens de eerste vrije training een uur lang over zijn auto en kwam in zijn woonplaats niet verder dan P6, op bijna negen tienden van de toptijd van Carlos Sainz. De training eindigde onder een rode vlag.

In een zonnig Monaco pakte de eerste vrije training iets anders uit dan Verstappen en het team zullen hebben gehoopt. Vrijwel direct begon de Nederlander vanuit zijn cockpit te klagen. Hij merkte op dat de auto veel hobbelde (‘bottoming’) en ‘in de snelle bochten ongelofelijk moeilijk te besturen’ was. Even later klonk de wereldkampioen nog wat ernstiger. ‘Ik wil naar binnen komen, want met deze set-up ga ik echt crashen’. Dat deed Verstappen, om na enig oponthoud terug te keren. Zonder al te veel verbetering, zo zei hij, maar het team kon er tijdens de training niet zoveel meer aan doen. Hij eindigde met 1.14,244 op P6.

Verstappen merkt geen verbetering

Verstappen was overigens niet de enige coureur met problemen in de smalle straten van Monaco. Waar een paar mannen wegkwamen met een lichte touché met de vangrail, liep het met name voor Alex Albon minder af. Bij het uitkomen van Sainte-Dévote raakte hij de muur, wat ook meteen het einde van de training betekende. Eerder had ook Nico Hülkenberg al voor een rode vlag gezorgd, nadat hij bij de beroemde chicane achter de tunnel een band kapotreed tegen de vangrail.

Bekijk de crash van Albon

Carlos Sainz nam in VT1 de snelste tijd voor zijn rekening. Met 1.13,372 was de Spanjaard van Ferrari ruim drie tienden sneller dan landgenoot Fernando Alonso. Daarachter was ook het verschil met Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Charles Leclerc en Verstappen aanzienlijk. George Russell vonden we op P15 terug. Mercedes gebruikt in Monaco de updates die ze hadden meegenomen naar de afgelaste race op Imola, maar hij zei dat hij ‘steeds aan het glijden’ was en zijn banden niet aan de praat kreeg. Nyck de Vries, die al dan niet onder druk staat bij AlphaTauri, reed met een 1.15,083 de zeventiende tijd.

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

