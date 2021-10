Aanhoudende zorgen over motor Mercedes: ‘Het blijft balanceren’

Hamilton moest in de Grand Prix van Turkije naar achteren in de startopstelling omdat hij voor de vierde keer belangrijke componenten van zijn motor had verwisseld. Mogelijk moet de regerend wereldkampioen dat in een van de komende races nogmaals doen om de zorgen over de betrouwbaarheid van zijn motor weg te nemen. Dat zou een nieuwe gridstraf betekenen. Een coureur mag per seizoen drie motoren gebruiken zonder sancties.