Aansteker op veld Getafe: UEFA-straf dreigt voor Ajax

Club en United in evenwicht, Frankfurt speelt Salzburg zoek

21:12 In een bij vlagen boeiende wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester United liep vanavond in het Jan Breydelstadion geen winnaar het veld af. Beide clubs gaan met 1-1 naar de return van volgende week op Old Trafford. De Nigeriaanse spits Dennis en Anthony Martial maakten de goals in Brugge.