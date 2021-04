Aanval Lammertink in Waalse Pijl strandt bij voet Muur van Hoei

Mbappé tegen Haaland in New Delhi, zo had Real-baas het graag willen zien

11:05 Een gesloten competitie waarin niet de sport, maar geld leidend is. Format, deelnemers en zelfs de plek waar je voetbalt als onderhandelbare zaken. De Super League als een rondreizend circus in de geest van de Formule 1: dát was het vergezicht. Maar gisteravond leek alles alweer te sneuvelen.