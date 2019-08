Aanval van Tenniglo strandt in zicht van haven

Wielrenster Moniek Tenniglo leek zondag lange tijd op weg naar een stunt in de Zweedse WorldTourwedstrijd Vargarda. In de finale werd de solo-actie van de 31-jarige Bornse teniet gedaan door het jagende peloton.

Tenniglo, uitkomend voor het Australische Mitchelton-Scott, reed bij het ingaan van de slotronde van de Vargarda Road Race in Zweden weg uit een uitgedunde eerste groep. Bijna een volle ronde (van vijftien kilometer lengte met klim en gravelstrook) reed de Twentse renster op kop. Op drie kilometer van de streep werd een moegestreden Tenniglo tot de orde geroepen door het aanstormende peloton. De sprint werd gewonnen door Marta Bastianelli. De Italiaanse van Team Virtu versloeg Marianne Vos in de sprint in Vargarda na 145 kilometer. Nederlands kampioene Lorena Wiebes finishte als derde.

Gewaardeerde helper

Tenniglo bolde uiteindelijk als 44ste over de streep. Maar de superknecht uit de ploeg van Annemiek van Vleuten, die normaal gesproken een gewaardeerde helper is, had zich wel getoond in Zweden. „We reden op een onverharde strook en ik zag opeens een moment om aan te gaan. Ik wist dat het heel lastig zou worden, maar het was een mooie poging”, keek de Twentse terug op haar aanval.

Tenniglo en haar ploeggenoten was door de teamleiding opgedragen aan te vallen. „Ook Grace Brown probeerde het tot twee keer toe, maar een massasprint was niet te vermijden. Helaas konden we beiden onze sprintster Sarah Roy niet meer helpen, die finishte als elfde net buiten de top 10.”