Aanvallers maken verschil in Lezerstour, dagwinst voor Emiel Nijhuis uit Denekamp

De eerste échte verschillen in het klassement om de gele trui in de Tour de France zijn geslagen, maar in het klassement van de Lezerstour blijft het onverminderd spannend. Nienke Bruggeman uit Oldenzaal blijft nummer één, maar ziet Joost Kemna uit Enschede steeds dichterbij komen.

Bruggeman staat al een flinke tijd bovenaan het Lezerstour-klassement van de Twentsche Courant Tubantia. De voorsprong wordt echter steeds kleiner: Kemna volgt op 29 punten. We hebben ook een nieuwe nummer drie in het klassement: Ries Wolthuis kruipt langzaam maar zeker steeds verder omhoog. M.B.H. Lankamp, eerder deze week nog de nummer twee, is weggezakt naar plaats acht.

Het was een dag voor de aanvallers in de Tour de France, tot genoegen van Emiel Nijhuis uit Denekamp. Hij had de nummers één, twee en drie in zijn team: Daniel Martínez, Lennard Kämna én Maximilian Schachmann. Hiermee bleef hij Wouter Breij uit Albergen, die Schachmann niet in zijn team had, nipt voor. Marlie Holtmaat legde beslag op de derde plaats.

De volledige top 10 van etappe 13

1. Emiel Nijhuis (Denekamp) 283 punten

2. Wouter Breij (Albergen) 280 punten

3. Marlie Holtmaat (onbekend) 275 punten

4. Henk Snuverink (Enschede) 274 punten

5. Robin Maessen (Oldenzaal) 270 punten

6. Nineh Oerlemans (Oldenzaal) 262 punten

7. Daphne Grooters (Wierden) 262 punten

8. Ted Tibbe (Almelo) 260 punten

9. Hennie Smit (Haaksbergen) 258 punten

10. Joost Welhuis (Oldenzaal) 257 punten