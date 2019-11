Aanvoerder Rosario: Schandalig hoe wij vier goals weggeven

De aanvoerder bij afwezigheid van Ibrahim Afellay sprak over ‘een klap’, zeker omdat zijn ploeg in zijn ogen voor rust wel gedisciplineerd speelde. ,,Toen kwamen we ook niet echt in de problemen. We creeerden niet heel veel, maar speelden nog wel met discipline. In de tweede helft was het gewoon los zand, dat is heel kwalijk”, stelt hij.