Aberasturi is Nizzolo te snel af in Ronde van Burgos

Hij klopte in de zware finale, met een oplopend parcours richting de finish, de Italiaan Giacomo Nizzolo met duidelijk verschil. De winnaar van de eerste etappe gaf 2 seconden op de Spanjaard toe.



Jhonatan Narváez uit Ecuador eindigde als derde, in dezelfde tijd als Nizzolo. De Italiaan bleef leider in het klassement, met de Spanjaard Alex Aranburu in dezelfde tijd als nummer twee. Hij kwam in Lerma als vijfde over de finish.

De Oostenrijker Matthias Brändle bleef in de slotfase als enige over van een kopgroepje dat er al vroeg vandoor was gegaan. Hij werd op 1,7 kilometer van de eindstreep ingehaald door het peloton.



De Ronde van Burgos bestaat uit vijf etappes en eindigt zaterdag.