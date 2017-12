Abnormale plas Froome bepaald geen incident

Door Thijs Zonneveld



Die arme, arme Chris Froome. Stond ie aan de leiding van de Ronde van Spanje, kreeg hij een acute astma-aanval waarvoor hij nog maar eens een extra dosis salbutamol moest nemen. En zul je nét zien dat ze dat terug hebben gevonden in zijn plasje. Wat een pech.



Alweer.



Laten we wel wezen: het is niet de eerste keer. Integendeel. Dat er tijdens de afgelopen Vuelta een te grote hoeveelheid salbutamol in de urine van Froome is aangetroffen staat niet op zichzelf. Het is een herhaling van zetten: wéér gaan ze bij Sky over het randje van het toelaatbare en moeten ze in de verdediging.



In feite is deze aflevering van de geloofwaardigheidsaffaire bij Sky de laatste in een soap die nu al meer dan twee jaar sleept. Uit gehackte en gepubliceerde documenten bleek in september 2016 al dat zowel Chris Froome als Bradley Wiggins op dubieuze wijze medische attesten verkregen voor het gebruik van verboden middelen. De focus lag tot nog toe vooral op Wiggins, die een uitgebreide cortisonenkuur onderging in de door hem gewonnen Tour de France van 2012, vanwege de mógelijkheid dat hij een allergische aanval zou krijgen.



Dat de UCI daarvoor überhaupt toestemming gaf was al een farce, maar ook dat stond niet op zichzelf. In 2014 kreeg Chris Froome toestemming om tijdens de Ronde van Romandië prednison (een paardenmiddel dat ontstekingen remt, maar ook een euforisch gevoel kan geven) te gebruiken. Daarbij werd niet de juiste procedure gevolgd: de dokter van Sky regelde het attest via een achterdeurtje bij de inmiddels ontslagen UCI-medewerker Mario Zorzoli. Froome had die prednison destijds naar eigen zeggen nodig omdat hij leed aan zwaar ontstoken luchtwegen. Dat weerhield hem er overigens niet van om de concurrentie op een hoopje te rijden.