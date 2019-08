AC Milan haalt Afrika Cup-revelatie, Aké en Isco op lijstje Guardiola

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Leicester zoekt vervanger voor Maguire

Leicester City is hard op zoek naar een vervanger voor Harry Maguire, die zo goed als zeker vertrekt naar Manchester United. Manager Brendan Rodgers is in die zoektocht uitgekomen bij Kristoffer Ajer, een 21-jarige Noorse verdediger van Celtic. Volgens Star heeft Leicester een slordige 20 miljoen euro over voor Ajer, die in het verleden al samenwerkte met Rodgers, toen de ervaren coach nog in dienst was in Schotland.

Volledig scherm Ajer in het shirt van Celtic. © Action Images via Reuters

Afrika Cup-ster naar AC Milan

Het 21-jarige talent Ismaël Bennacer speelt de komende jaren bij AC Milan. De middenvelder, deze zomer met Algerije nog glansrijk winnaar van de Afrika Cup, komt over van Empoli en heeft bij de Italiaanse club een contract getekend tot en met 2024.



Bennacer werd uitgeroepen tot beste speler van de Afrika Cup. Hij mag komend seizoen zijn talent dus laten zien bij AC Milan.

Guardiola wil Isco én Aké

Manchester City-trainer 'Pep’ Guardiola is, als we Sunday Express mogen geloven, hard op zoek naar versterking voor zijn Manchester City. De landskampioen van Engeland is op zoek naar een verdediger én een middenvelder. Voor de verdedigende optie zou de club zijn uitgekomen bij Nathan Aké, de Nederlander van Bournemouth. Eerst had ManCity haar pijlen gericht op Harry Maguire, maar de Engelsman vertrekt voor een recordbedrag naar rivaal en stadgenoot Manchester United.



Op het middenveld moet de Spaanse technicus Isco de ploeg van Guardiola komen versterken. Isco speelt nu nog voor Real Madrid, maar bij de 'Koninklijke’ is hij niet helemaal zeker van een basisplaats.

Volledig scherm Isco. © BSR Agency

Arsenal aast op Coutinho

The Sun weet te melden dat Arsenal interesse heeft in de diensten van Philippe Coutinho. De Braziliaan van FC Barcelona werd in de winter van 2018 door Barça overgenomen van Liverpool, maar in Spanje kon Coutinho nog nooit zijn topniveau uit zijn tijd bij Liverpool terugvinden.



Arsenal zou Coutinho graag willen huren van FC Barcelona. De Spaanse club betaalde in januari 2018 zo'n 150 miljoen euro voor Coutinho. Bij Barça is hij niet meer zeker van een basisplaats na de komst van Antoine Griezmann. Voorin heeft Coutinho ook nog concurrentie van Ousmane Dembélé, Luis Suárez en Lionel Messi.