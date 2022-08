Acht maanden na doodsmak is Egan Bernal terug in het peloton: ‘Dat ik nog leef, is voor mij al iets groots’

Door Daan Hakkenberg



Tourwinnaar, dat ben je voor altijd. Bij het naastgelegen buitenzwembad Schwanseebad in Weimar is het beduidend drukker dan bij de teambus van Ineos, kort voor de start van de eerste etappe van de Deutschland Tour. Maar een paar Duitse handtekeningenjagers weten wie er zo uit de bus zal stappen en zien hun kans schoon. Zodra Egan Bernal (25) naar buiten komt, komen fotokaarten en plakboeken tevoorschijn. Kiekjes van de Colombiaan in het iconische geel van de Tour de France en in het Giro-roze. Bernal signeert gedwee. ,,Sommige dingen veranderen nooit’’, zegt hij met een glimlach.



Die lach legt een stifttand bloot. Onder zijn neus zijn nog wat littekens zichtbaar. Maar gezien de horrorcrash op 24 januari van dit jaar, zijn dat onbeduidende details. De schade was immens toen hij tijdens een training op zijn tijdritfiets met volle snelheid op een stilstaande bus knalde. Een waslijst aan gebroken botten (twintig in totaal), gewrichten en ruggenwervels. Bernal - en met hem de wielerwereld - vreesde voor zijn leven. En toen die angst eenmaal verdwenen was, rees de vraag of hij überhaupt ooit nog zou kunnen lopen. Laat staan fietsen.