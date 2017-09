Acht oud-spelers van FC Twente en Heracles beginnen aan CL-avontuur

Karim El Ahmadi (Feyenoord)

De geboren Enschedeër maakt woensdagavond namens landskampioen Feyenoord zijn debuut in de Champions League. Met zijn 32 jaar doet El Ahmadi dat in de nadagen van zijn carrière. In poule F stuit de oud-speler van FC Twente op Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk. Het avontuur van de Rotterdammers begint woensdagavond met een thuisduel tegen het rijke Manchester City, dat afgelopen weekend een pak slaag gaf aan Liverpool (5-0).

Renato Tapia (Feyenoord)

Ook de 22-jarige middenvelder uit Peru maakt voor het eerst Champions League-voetbal mee, al is de kans op speeltijd erg klein voor de oud-speler van FC Twente. Sinds zijn transfer naar Feyenoord in januari 2016 wist hij in De Kuip nog nooit te overtuigen. Dit seizoen kwam hij dan ook nog niet in actie.

Steven Berghuis (Feyenoord)

Rechtsbuiten Berghuis debuteerde 6,5 jaar geleden (januari 2011) in het eerste elftal van FC Twente. In 2012 verkaste hij na een verhuurperiode bij VVV Venlo naar AZ, om via Watford bij Feyenoord uit te komen. Daar debuteert hij net als veel van zijn ploeggenoten op het hoogste Europese clubniveau.

Bas Dost (Sporting Lissabon)

Wie had je bij zijn transfer van FC Emmen naar Heracles in 2008 gelooft als je zei dat er een toekomstig international en spits van Wolfsburg en Sporting was aangetrokken? Waarschijnlijk niet veel mensen. De 1 meter 96 lange aanvaller wist vorig seizoen maar liefst 34 keer het net te vinden voor de club uit Lissabon. Het leverde geen titel op, maar wel een ticket voor de Champions League. In groep D speelt Sporting tegen FC Barcelona, Juventus en Olympiakos. Woensdagavond begint het avontuur in Griekenland.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bas Dost juicht na weer een doelpunt voor Sporting. © AFP

Quincy Promes (Spartak Moskou)

In Rusland maakt hij gemiddeld meer dan 14 doelpunten per seizoen en ook dit jaar vliegen ze er weer in voor Quincy Promes. De voormalig FC Twente-aanvaller heeft na negen wedstrijden alweer zes keer gescoord in de competitie. Afgelopen jaar had hij dan ook een groot aandeel in de eerste landstitel van zijn club sinds 2001. In poule E van de Champions League neemt Spartak Moskou het op tegen Liverpool, Sevilla en NK Maribor. Laatstgenoemde is morgenavond de eerste opponent.

Dedryck Boyata (Celtic)

Wie kent hem nog? De Belgische verdediger werd in het seizoen 2012-2013 door Manchester City verhuurd aan FC Twente. In 2015 kwam hij bij zijn huidige club Celtic terecht. Zonder de geblesseerde Boyata begint de Schotse kampioen het Champions League-seizoen dinsdagavond tegen het steenrijke Paris Saint-Germain. Verder zitten Bayern München en Anderlecht in poule B.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Dedryck Boyata viert het winnen van de Schotse beker. © Getty Images

Jesús Corona (FC Porto)

In 2013 kwam de Mexicaan met grote verwachtingen naar FC Twente. Twee jaar, 46 wedstrijden en 11 doelpunten later stond FC Porto op de stoep in Enschede. In Lissabon is de aanvaller alweer aan zijn derde seizoen op Portugese bodem begonnen. In de Champions League bevindt Porto zich in groep G, samen met Besiktas, RB Leipzig en AS Monaco. Morgenavond begint het toernooi met een thuiswedstrijd tegen Besiktas.

Ragnar Klavan (Liverpool)

De verdediger uit Estland kwam in 2016 toch vrij onverwacht bij het grote Liverpool terecht. De inmiddels 31-jarige Klavan speelde tussen 2005 en 2009 bij Heracles en speelde daarna voor AZ en FC Augsburg. In de Champions League treft Liverpool Sevilla, Maribor en het Spartak van Quincy Promes. Morgenavond begint Liverpool thuis tegen Sevilla, een herhaling van de Europa League-finale 2016.

En verder...

Naast de acht genoemde spelers, heeft ook Borussia Dortmund een regionaal tintje. Daar zitten sinds dit seizoen Peter Bosz en Hendrie Krüzen op de bank. De oud-hoofdtrainer van Heracles en zijn Almelose assistent hebben in het Ruhrgebied de beschikking over een geweldige selectie waarmee ze eindelijk weer eens Bayern München het vuur aan de schenen willen leggen. In Europees verband zit 'BVB' in de sterke groep H, samen met titelhouder Real Madrid, Tottenham Hotspur en APOEL Nicosia. Dortmund begint morgen op Wembley tegen de Spurs.