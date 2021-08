Acht wereldtitels, maar olympisch goud ontbreekt nog: baanrenster Kirsten Wild kan haar fraaie wielercarrière in Tokio nog meer glans geven

Haar lijst met overwinningen is van een ongekende omvang. Zowel op de weg, als op de overdekte wielerbaan. Kirsten Wild, 38 jaar geleden geboren in Almelo, is een inmiddels achtvoudig wereldkampioene in de ovale piste, maar ze weet maar al te goed dat dat in Tokio geen enkele garantie is voor het gewenste succes. „Op de Spelen gaat het altijd harder en anders, maken sporters andere keuzes. Misschien door stress, ik weet het niet. Ik sta als een van de favorieten aan de start en weet hoe ik met hoge verwachtingen om moet gaan. Hopelijk zal dat schelen.”