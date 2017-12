Achtereekte: Ik voel me zeker over Pyeongchang

Carlijn Achtereekte werd woensdag derde op de 3000 meter bij het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf. Daarmee maakt zij grote kans om naar de Spelen in Pyeongchang te mogen. Dat is echter nog niet helemaal zeker.