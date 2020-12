Achterhoeker Ribbers na een jaar ploegleider af bij Sunweb

Arjan Ribbers (44) is in 2021 geen ploegleider meer bij Team Sunweb. Daarmee was de Achterhoeker slechts één jaar in functie bij dit WorldTour-team met hoofdkantoor in Deventer.

De inwoner van Eibergen– één van de grondleggers van het Sensa-Kanjers voor Kanjers Team – kwam er tijdens het seizoen achter dat het leven in het profpeloton toch minder bij hem paste dan hij gedacht had. „Wielrennen is altijd een passie van me geweest. Nu was het werk, met alles wat erbij hoort”, zegt Ribbers in een reactie.

Veel opoffering

Hij gaat verder: „Weken achtereen van huis en weg van je gezin bijvoorbeeld. Alleen op een hotelkamer zitten ’s avonds. Ik heb van dichtbij ervaren dat een professionele omgeving veel opoffering vraagt van de renners, maar ook van alle andere betrokkenen. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt en in een gesprek met het management aangegeven hoe ik erin stond. Toen hebben we gezamenlijk besloten dat het beter was dit jaar geen vervolg te geven.”

Bewondering

Toch heeft Ribbers geen spijt van het profavontuur. „Ik had het voor geen goud willen missen. Soms komt er een kans voorbij en dan wil je jezelf niet de rest van je leven verwijten dat je die niet gepakt hebt. Al voor de Vuelta hadden we de knoop doorgehakt, maar tijdens die ronde heb ik nog een keer volle bak kunnen genieten van een supergetalenteerde ploeg. Ik heb bewondering voor de professionele manier waarop Team Sunweb gerund wordt en vond het mooi een kijkje in de keuken te kunnen nemen. Ik blijf in het wielrennen actief, bijvoorbeeld bij mijn vereniging De Stofwolk in Eibergen en ga binnenkort weer aan de slag in de fietsindustrie.”

Ribbers werkte eerder bij Specialized.